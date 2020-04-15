Москва, , 10:04 — REGNUM Власти Москвы введут дополнительные меры поддержки жителей по мере развития ситуации с коронавирусом, написал 15 апреля в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

«По мере развития ситуации будем вводить дополнительные меры поддержки, чтобы помочь москвичам, попавшим в трудную ситуацию», — написал мэр города.

По его словам, действующие ограничения стали ударом по привычному образу жизни практически для каждого жителя Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и Московской области с 15 апреля жителям можно будет передвигаться на личном или общественном транспорте только по специальным цифровым пропускам. Инспекторы ГИБДД будут проверять водителей всех транспортных средств, которые въезжают в столицу.

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