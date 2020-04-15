Агинский Бурятский округ, Забайкальский край, , 10:05 — REGNUM Ветерана Великой Отечественной войны Даши-Доржи Дамдинова в его день рождения 15 апреля поздравят волонтеры Забайкалья и двукратный чемпион параолимпийских игр по стрельбе из лука Тимур Тучинов. Об этом сообщили добровольцы.

Ветеран проживает в поселке Амитхаша Агинского района Забайкальского края. В 1944 году в 17 лет он добровольцем ушел на фронт. Но после «учебки», когда его зачислили в состав Ленинградского военного округа, он узнал об окончании войны.

Однако повоевать ему все же пришлось. Его переправили на восток страны, где проходили боевые действия с милитаристской Японией. После окончания войны Дамдинов служил еще до 1950 года.

Сейчас ветеран живет в семье своего сына и встретит день рождения в окружении родных и близких.