Уфа, , 10:14 — REGNUM Врачи больницы № 21 в Уфе получили новый транспорт для выездов к гражданам старшего поколения. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба партии «Единая Россия» по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, новой автомобиль «Лада Ларгус» поступил в распоряжение больницы от регионального отделения этой партии в рамках акции «Спасибо врачам».

По словам заведующего поликлиникой городской клинической больницы №21 города Уфы Марата Шарафутдинова, автомобиль будет использован для проведения диспансерного наблюдения лиц старшего возраста. В первую очередь на нем будут выезжать к пациентам Уфимского района.

Отмечается, что еще один автомобиль «Лада Веста» от регионального отделения «Единая Россия» поступил в Единый волонтерский центр «Наша забота» и сразу же отправился на помощь семье, которая оказалась в сложной жизненной ситуации.

Дело в том, что Олия Асадуллина работает в Республиканской клинической больницы имени Куватова, которая сейчас закрыта на карантин. Дома у этой женщины находятся 10-летний сын и пожилая мать после операции. Поэтому женщина обратилась за помощью к волонтерам. Они привезли продукты и бесплатные готовые обеды, которая предоставила сеть ресторанов доставки «FARFOR.RU».

По словам руководителя регионального исполкома «Единой России» Рустема Ахмадинурова, уфимская больница № 21 является одной из крупнейших по охвату пациентов. Именно по этому и было принято решение передать туда автомашину. На второй же автомашине будут доставлять медицинских работников на дежурства, а волонтеров-медиков — по заявкам жителей.

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