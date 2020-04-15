Магас, , 10:00 — REGNUM Врачи Назрановской районной больницы (НГБ) в Ингушетии смогут оставаться на ночевку в гостинице, которую безвозмездно передал в пользование на время карантина местный предприниматель. Владелец отеля Руслан Могушков сообщил, что раньше предлагал предоставить помещение под госпиталь для больных коронавиурсной инфекцией.

«Мной было принято решение разместить здесь врачей НГБ, которые проживают далеко от места работы и боятся подвергать опасности своих близких», — цитирует бизнесмена интернет-газета «Ингушетия».

По словам владельца гостиницы, от размещения в ней госпиталя для заболевших минздрав РИ отказался, так как в Назрановской больнице имеется достаточное количество мест, а также установлено необходимое оборудование для лечения. А для отдыха медработников после смены в ней имеется 300 мест, поэтому это предложение принято с благодарностью.