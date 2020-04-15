Тбилиси, , 10:06 — REGNUM Церковь святого Иоанна Богослова в Тбилиси, где в богослужениях участвовал священник, у которого выявили коронавирус, не будет закрыта на Пасху. Об этом 14 апреля на брифинге рассказал руководитель службы по связям с общественностью патриархии Грузинской православной церкви (ГПЦ) Андрий Джагмаидзе.

Он отметил, что пока в храме проводится дезинфекция, но потом его откроют для посещения, и в нем проведут пасхальную литургию.

«Несколько дней он будет закрыт. Затем другой священник будет совершать службы, и в день празднования Пасхи там будет служба», — процитировали представителя ГПЦ журналисты агентства «ИнтерпрессНьюс».

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе коронавирус был выявлен у одного из священнослужителя церкви Иоанна Богослова в Тбилиси. Известно, что он участвовал в богослужении на Вербное воскресенье. Напомним, в грузинском обществе идет дискуссия о том, следует ли закрыть все церкви, пока в стране высокая опасность заражения коронавирусом. 14 апреля премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил, что на Пасху церкви закрываться не будут.

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