Пермь, , 09:58 — REGNUM В Пермском крае на реках южной, западной и центральной части региона началоcь активное развитие весеннего половодья, сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета.

Наиболее интенсивное снеготаяние отмечено на юге, где 13 апреля прошли ливни и мокрый снег. За три дня уровень воды на посту реки Сылва — Сылвенск поднялся на 122 см. Более значительный подъем ожидается в течение недели — с добеганием талых и дождевых вод по русловой сети.

На посту Чернушка — Быстрый Танып 15−16 апреля может сформироваться пик половодья. С 20 по 26 апреля ожидается пика половодья на реках бассейнов Сылвы, Тулвы, Обвы, Иньвы. При этом пик может быть слаженным, при условии отсутствия осадков и благоприятной температуре воздуха.

На реках северной и горной части края наблюдается медленный рост уровней воды. Активное таяние прогнозируют с 16 апреля — после дождей и потепления.