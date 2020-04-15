Кейптаун, , 10:01 — REGNUM Министр образования ЮАР осудила атаки вандалов в 183 школах во время общенационального карантина, введенного в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщается на официальной странице правительственного информационного агентства ЮАР в Twitter.

Министр Энджи Мотшекга заявила, что «прескорбно наблюдать», как преступники разрушают детскую инфраструктуру, рассчитывая на «очевидную безнаказанность».

В некоторых пострадавших школах было похищено оборудование, в связи с чем министр призвала местных жителей не покупать украденную собственность.

Она сказала, что министерство работает с начальником полиции над проведением ускоренных арестов виновных во всех пострадавших районах и призвало общественность помочь, сообщив о личностях подозреваемых.

Во время карантина в стране увеличился уровень преступности, сообщили в полиции.

Со своей стороны, президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что преступники «подло» воспользовались карантином, когда все государственные органы были сосредоточены на борьбе с пандемией коронавируса.