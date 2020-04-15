Москва, , 10:02 — REGNUM Медицинский контроль за более чем 130 тыс. человек осуществляется в России на сегодняшний день в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в бюллетене Роспотребнадзора, опубликованном 15 апреля.

Под медицинское наблюдение передаются люди, прибывшие из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. С начала года под контролем находились в целом более 513 тыс. человек, сейчас их 130 137 человек.

В ведомстве указали также, что более 5 млн 132 тыс. человек были досмотрены с начала года при пересечении границы РФ. Во всех пунктах пропуска проводится усиленный двойной контроль.

В российских регионах действуют 224 обсерватора, принявшие около 4 тыс. человек. Это клинически здоровые люди, не имеющие возможности жить изолированно. Всего в России предусмотрено 429 обсерваторов на почти 32 тыс. мест.

Читайте также: Врач назвал условия для второй волны коронавируса в России