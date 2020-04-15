Южно-Сахалинск, , 09:59 — REGNUM Ветераны Сахалинской области получили увеличенную единовременную выплату к 75-летию Победы в Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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«Участники войны вместо 50 тыс. получили 75 тыс. рублей. Также вырос и размер выплат для «блокадников», бывших несовершеннолетних узников фашизма, участников трудового фронта — с 25 до 50 тыс. рублей, для «детей войны» — с 5 до 10 тыс. рублей», — сказали в правительстве Сахалина.

В общей сложности выплаты получили более 800 ветеранов войны и почти 19 тыс. «детей войны». Из регионального бюджета выделено около 250 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, выплаты ко Дню Победы досрочно получили около 15 тыс. новосибирцев.