Москва, , 09:54 — REGNUM В настоящее время в России деятельность органов государственной власти и местного самоуправления должна быть сосредоточена на предотвращении возможной паники в обществе на фоне нарастания числа заболевающих COVID-19, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Плеханова Максим Соколов.

«Данная ситуация сопряжена со значительными экономическими потрясениями и значительно сказывается на поведении потребителей, а СМИ зачастую лишь обостряют данную ситуацию.

Следует понимать, что приближающийся глобальный экономический кризис нанесет весьма значительный урон по уровню жизни российских граждан, и к этому следует максимально готовиться уже сейчас каждому из нас.

Гражданам следует адекватно воспринимать текущую ситуацию и максимально обеспечивать самоизоляцию. Если мы посмотрим на резкий рост численности заболевших, то увидим тесную временную связь этих событий с нарушением рекомендаций оставаться дома во времена «каникулярной» недели.

Попытки массово закупить продукты и товары первой необходимости привели к неконтролируемому спросу, временному дефициту и значительным тратам граждан своих накоплений. В результате временный дефицит был устранен, люди на панических настроениях купили доллар по 80 рублей, чтобы продать его по 60 рублей, что происходит каждый кризисный период.

Попытки непрофессиональной спекуляции практически всегда ведут к потере средств граждан, а крупные траты за счет кредитных средств (ипотека, автомобили) — к скачкам спроса и росту цен на отдельных рынках, а общее смятение в обществе становится благоприятной средой для мошенников.

Подобное нерациональное поведение снижает эффективность проводимых государством мероприятий по стабилизации социально-экономической ситуации, влечет потерю накоплений граждан, снижение платежеспособного спроса и спад национальной экономики», — пояснил эксперт.

Читайте также: Экономические последствия эпидемии коронавируса в России — все новости