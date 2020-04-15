Ташкент, , 09:47 — REGNUM Дизельное топливо в Узбекистане за последние три месяца подешевело на 25%, до 5600 сумов (42,1 рубля) за литр, сообщили в пресс-службе компании «Узбекнефтегаз».

Отмечается, что снижение стоимости топливо стало возможным за счет снижения стоимости импорта. В компании добавили, что для фермеров и земледельцев создан запас дизельного топлива.

Напомним, с 30 мата нефтеперерабатывающий завод в Бухаре стал выпускать дизельное топливо макро Евро-4 и Евро-5. С 13 апреля в Узбекистана снизили стоимость бензина марки АИ-91 до 5600 сумов (42,1 рубля).

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