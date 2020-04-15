Владивосток, , 10:01 — REGNUM В Приморье за минувшие сутки пожарные и лесная охрана потушили 230 гектаров леса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Как рассказали в минлесхозе Приморья, пожары бушевали в Ханкайском, Чугуевском, Пограничном муниципальных округах, Дальнереченском, Партизанском, Пожарском районах и в городе Уссурийске.

«Всего за минувшие сутки ликвидировано 12 лесных пожаров на 230 гектарах. В тушении огня принимали участие 120 человек и 23 единицы техники», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пожароопасного сезона в Челябинской области произошло 14 природных пожаров.