Красноярск, , 09:45 — REGNUM В связи с угрозой распространения коронавируса в Красноярске закроют погосты и продлят ограничение доступа к трём общественным пространствам, сообщили ИА REGNUM 15 апреля в мэрии города.

Соответствующее постановление подписал мэр Красноярска Сергей Ерёмин.

Решено закрыть красноярские кладбища для посещения горожанами с 16 до 30 апреля включительно. Допуск возможен лишь в случае похорон.

Ерёмин подчеркнул, что многие по традиции накануне Пасхи и в родительский день массово едут на кладбища:

«Самое большое скопление людей в это время — в общественном транспорте. Это большой риск, на который мы сейчас с вами не должны идти».

Градоначальник попросил красноярцев отнестись к этим ограничениям с пониманием.

«Как только ситуация станет более стабильной — обязательно съездим на кладбища, наведём там порядок, помянем наших усопших, как принято», — подытожил он.

Кроме того, постановлением продлевается ограничение для посещения острова Татышев, парка Покровский и площади Мира.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор рекомендовал временно приостановить работу храмов и церквей. Причина — угроза распространения коронавируса.

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