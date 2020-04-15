Вашингтон, , 09:42 — REGNUM Употребление алкоголя — это очень сомнительный способ профилактики коронавирусной инфекции. Как заявил врач одной из больниц Нью-Йорка Марлен Каплан, приём алкогольных напитков только создаёт дополнительную нагрузку на организм и печень, что в случае заражения коронавирусом может только усугубить ситуацию.

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«Следует взвесить все риски. Коронавирус, как и любая болезнь, создает нагрузку на все ваши органы», — пояснил РИА Новости медик.

Каплан подчеркнул, что принятие алкоголя внутрь дезинфицирует рот и, может быть, горло, однако это «единственная площадь дезинфекции».

«Спирт не продезинфицирует ваши лёгкие», — подчеркнул врач.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный внештатный нарколог Министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн заявлял, что употребление алкогольных напитков никак не защищает организм от коронавирусной инфекции, напротив, ослабляет сопротивляемость и делает человека боле уязвимым. Он пояснил, что этанол, поступающий организм, вредит клеткам, клетки начинают работать плохо, в том числе иммунные.