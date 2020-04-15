Тутаев, Ярославская область, , 09:41 — REGNUM В Ярославской области настоятель Воскресенского собора города Тутаева Василий Мозяков рассказал, что верующие смогут передать записки на пасхальную литургию удаленно — по телефону и электронной почте. Об этом он заявил в своем видеообращении, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Храмы Тутаева

Отец Василий призвал верующих не переживать, если не они не смогут присутствовать на Пасху в храме.

«В связи с большим количеством поступающих вопросов, как быть в связи с тем, что многие из вас не смогут посетить пасхальное богослужение, правильно ли это для православного христианина? Сейчас непростые времена в связи с пандемией коронавируса, мы вынуждены с вами воздержаться от общей молитвы в храме: кто-то в силу возраста, кто-то переживая за родителей, кто-то внимательно прислушиваясь к советам нашего государства, благословению Святейшего Патриарха будет молиться дома. Обращаясь к тем, кто уходит в этот добровольный затвор, принимает решение о самоизоляции, хочу сказать: за каждого из вас во всех храмах на территории нашего благочиния будет совершаться молитва. Если вы желаете подать записки за своих родных, близких и знакомых, вы можете сделать это по телефону Воскресенского собора, который указан у нас на сайте, написать нам на электронную почту. Обещаю вам, что все ваши записки будут помянуты на литургии», — рассказал настоятель Воскресенского собора Тутаева Василий Мозяков.

Также священник призвал верующих отказаться от посещении кладбища на Пасху и по соображениям безопасности, и с учетом того, что церковь вообще не поощряет эту традицию.

Пока что Ярославская митрополия не выступила с заявлением, будут ли храмы открыты в Пасху для всех верующих.

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