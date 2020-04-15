Владивосток, , 09:56 — REGNUM Первая репетиция военного парада, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдёт во Владивостоке 17 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

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В этот день будет ограничено движение автотранспорта по центральным улицам города, а также будет ограничена парковка. Сама репетиция будет проведена с 4 до 6 часов утра.

«В этом году репетиции парада запланированы на 17, 21, 24, 27, 29 апреля, 2, 4, 7 мая. Парад Победы состоится 9 мая», — уточнили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Пензы не исключают вероятность переноса мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы.

Первомайскую демонстрацию во Владивостоке власти решили отменить из-за угрозы распространения коронавируса.