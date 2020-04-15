Махачкала, , 09:42 — REGNUM Первые два биобокса для перевозки пациентов с серьезными вирусными инфекциями поступили в Дагестан. Они переданы Республиканскому центру инфекционных болезней, где проходят лечение пациенты с коронавирусом нового типа, сообщили ИА REGNUM 15 апреля в пресс-службе минздрава республики.

Биобоксами называются большие прозрачные камеры, которые позволяют следить за состоянием пациента. Они будут применяться для транспортировки людей с подтвержденным коронавирусом. Отмечается, что с помощью этих переносных изоляторов врачи могут в условиях герметичности даже сделать пациенту инъекцию.

Инфекционная больница также получила новое оборудование для дезинфекции воздуха. В наличии теперь имеются аппараты для дезинфекции и обработки помещения паром при 120 градусах и техника, позволяющая обрабатывать прилегающую к медучреждению территорию.

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