Шадринск, Курганская область, , 09:32 — REGNUM В полицию Курганской области обратилась студентка из Москвы, у которой накануне было выявлено заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом потерпевшая сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

По данным оперативного штаба Курганской области, студентка прилетела к родителям в Шадринск и вскоре почувствовала недомогание. Анализы выявили у неё заражение SARS-CoV2.

Однако до официального заявления штаба некий сотрудник шадринского медучреждения разместил информацию о результатах анализов студентки в паблике «Подслушано. Шадринск» в соцсети «ВКонтакте». После этого в адрес девушки и её родных стали поступать угрозы и гневные звонки от жителей города. Студентка предполагает, что её данные разгласил фельдшер.

Заражённая SARS-CoV2 студентка требует привлечь к ответственности человека, опубликовавшего её персональные данные и результат анализа.