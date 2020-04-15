Саратов, , 09:35 — REGNUM В период самоизоляции саратовские школьники, занимающиеся в учреждениях дополнительного образования, участвуют в конкурсах и состязаниях в рамках акции #ТворческаяНозаполненнаяизоляция. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Саратова.

Дом детского творчества Волжского района для ребят, занимающихся спортом и физкультурой при помощи приложения «Глаз тренера» отсылает видео тренировок с участием наставника или других спортсменов, показывающих правильные действия и разбор ошибок. Для детей и их родителей проводят онлайн-зарядки.

Ученики, занимающиеся вокалом, делают упражнения, сочиняют и переделывают слова песен. В онлайн-режиме совместно с педагогами школьники проводят музыкальные разминки и игры, участвуют в конкурсах. Ребята, занимающиеся декоративно-прикладным творчеством, рисуют, вышивают, изготавливают поделки. Дети, увлеченные фотографией, составляют фотокомпозиции на темы: «Что меня изменило», «Мое любимое занятие на карантине», «Я и творчество».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саратовские образовательные учреждения дистанционно работают уже несколько дней, а вопросов поступает на горячую линию много.

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