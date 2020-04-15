Уфа, , 09:39 — REGNUM Производство защитных масок наладило МБУ «Горзеленхоз» в Уфе. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, еще несколько лет назад на предприятии был создан швейный цех. На нем отшивали спецодежду для своих работников и организаций ЖКХ. За день сотрудники цеха сдают порядка 100 готовых масок из гипоаллергенных тканей.

По словам начальника швейного цеха МБУ Горзеленхоз Уфы Рамиля Якупова, эти средства защиты производятся по ГОСТу и в соответствии с санитарными требованиями. При этом производство является безотходным.

Помимо этого, предприятие продолжает свою плановую работу. В его теплицах готовят к высадке на клумбы города бархатцы, петуньи, цинерарии.

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