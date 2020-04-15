Владивосток, , 09:49 — REGNUM По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на 15:00 15 апреля в Приморье официально зарегистрировано 36 случаев новой инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Положительные результаты тестов на коронавирус выявлены ещё у четырёх человек — трёх женщин и мужчины.

«Двое пациентов обозначены как контактные с людьми, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция. Ещё двое въехали в Приморье из других стран», — пояснили в оперштабе.

В настоящее время в инфекционном госпитале находится 31 человек, из которых двое детей. Все пациенты получают необходимую терапию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае за сутки подтверждено 46 случаев заражения коронавирусной инфекцией.