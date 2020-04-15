Улан-Удэ, , 09:31 — REGNUM В Бурятии дополнили перечень регионов, отнесённых к территориям с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, всех прибывающих оттуда обяжут сдавать тест на коронавирус.

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в список вошли Московская, Ленинградская, Нижегородская области, Республика Коми и Краснодарский край. Приехавшие из перечисленных регионов граждане должны власти о своём прибытии властям, а также сообщить место своего проживания.

«После сдачи анализов, независимо от результатов, граждане будут проходить 14 дней обязательной самоизоляции по месту проживания», — отметили в правительстве.

Напомним, ранее сообщалось о проверке только людей, приехавших из Москвы и Санкт-Петербурга. Как сообщало ИА REGNUM, пробы будут брать в первые и десятые сутки со дня приезда.

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