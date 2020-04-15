Элиста, , 09:27 — REGNUM Второй пациент, у которого ранее был подтверждён коронавирус, скончался в Калмыкии. Об этом сообщил в прямом эфире 15 апреля министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.

«Мы за эту ночь потеряли ещё одного пациента. Итого у нас уже двое пациентов, которые погибли от коронавирусной инфекции. Все эти люди, помимо коронавируса, страдали тяжелой сопутствующей патологией в виде сахарного диабета, онкологических заболеваний, многого другого», — отметил Кикенов.

По данным на утро 15 апреля на территории Калмыкии подтверждено 60 случаев заражения коронавирусом, девять человек выздоровели. Два человека находятся в тяжёлом состоянии.