Тбилиси, , 09:29 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Грузии. Обновленную информацию утром 15 апреля разместили на правительственном портале Stopcov.ge.

По новым данным, число случаев инфицирования новым коронавирусом в стране выросло до 309, в том числе, троих заболевших COVID-19 доставили в Грузию из других стран. Выздоровели 69 человек, а в трех случаях заболевание закончилось гибелью пациентов. На карантине находятся 4990 человек, в стационаре — 462.

Стоит отметить, что к вечеру 14 апреля в Грузии было известно о 299 случаях заражения коронавирусом. Тогда число инфицированных выросло на 30 за сутки. В стране ожидают значительного роста заболеваемости во второй половине апреля.

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