Оттава, , 09:25 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Канаде превысило 27 тыс. За сутки подтверждено 1 383 случая, сообщает канадский минздрав.

По данным на 14 апреля в стране зарегистрировано 27 063 случая заражения. Обследованы на коронавирус почти 455 тыс. человек.

Больше всего инфицирований зафиксировано в провинции Квебек — 14 248 случаев. Далее идут провинции Онтарио (7 953) и Альберта (1 870). Заражения выявлены в 12 из 13 регионов страны, исключением стала арктическая территория Нунавут.

Скончались 903 пациента с подтверждённым коронавирусом, выздоровели более 8,2 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, канадские вирусологи подтвердили, что препарат ремдесивир эффективен против коронавируса. Однако лекарство должно пройти клинические испытания.

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