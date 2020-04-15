Москва, , 09:23 — REGNUM В Москве начинается подготовка к воздушной части военного парада, посвящённом 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 15 апреля сообщили в Росавиации.

Отмечается, что для проведения репетиций в московской зоне установлен временный режим использования воздушного пространства на 15, 17, 20 и 22 апреля.

«В параде Победы предполагается участие 75 воздушных судов Минобороны России. На сегодня уже проведены четыре тренировки над площадкой «Алабино», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на сегодняшний момент никаких решений о переносе праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, не принималось.

Все решения о проведении празднований будут приниматься чуть позднее с учетом развития ситуации, вокруг распространения коронавирусной инфекции.

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