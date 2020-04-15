Ирвайн, США, , 09:22 — REGNUM Blizzard Entertainment сообщила об официальном релизе Эхо — новой героини многопользовательского шутера Overwatch. Трейлер с демонстрацией её способностей был опубликован на YouTube-канале игры 14 апреля.

Эхо умеет летать и стрелять в противников энергетическими зарядами. Самой мощной способностью героини станет уникальное умение превращаться в одного из вражеских героев, полностью копируя его сильные и слабые стороны.

По словам разработчиков, Эхо станет последним персонажем Overwatch. Сейчас все силы Blizzard Entertainment брошены на создание сиквела игры.

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