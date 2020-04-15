Москва, , 09:20 — REGNUM В технополисе «Москва» с помощью 3D-принтеров начали печатать комплектующие детали для медоборудования и, в частности, для аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), сообщается на портале градоначальника.

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Преимущество 3D-печати — для производства комплектующих для медоборудования не нужно много ресурсов и пространства. Мощности такого производства позволяют выпускать более 15 тыс. медицинских изделий в месяц.

Пробные партии уже изготовлены и направлены в столичные больницы. В сутки в технопарке выпускается 175 многоразовых респираторов, 48 клапанов для поддержки дыхания и 4 тыс. бесконтактных устройств, чтобы не дотрагиваться до поверхностей.

Как сообщало ИА REGNUM, к России с просьбой о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) обратились уже более 30 стран.

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