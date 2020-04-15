Майкоп, , 09:32 — REGNUM Дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции вводятся в Адыгее. В республике будет установлен особый контроль за людьми, прибывшими из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщили ИА REGNUM 15 апреля в пресс-службе главы и правительства региона.

Так, вводится контроль за исполнением лицами, прибывающими в Адыгею из этих городов, режима двухнедельной изоляции. Местные жители обязаны самоизолироваться на дому, иногородние — по месту пребывания (если есть возможность) или в условиях обсерватора. Невыполнение этих требований влечет административную ответственность. В случае ухудшения состояния здоровья им нужно обратиться за медицинской помощью без посещения медучреждений.

Министерству труда и соцразвития Адыгеи поручено организовать доставку людей, прибывших в аэропорт Краснодара из Москвы и Санкт-Петербурга и следующих на территорию республики. Отмечается, что для этого у ведомства есть в наличии спецтранспорт, соответствующий санитарно-эпидемиологическим нормам.

Минздрав Адыгеи должен обеспечить ежедневное медицинское наблюдение за данными гражданами и предоставлять информацию об их состоянии здоровья в региональное управление Роспотребнадзора.

МВД по Адыгее поручено информировать Роспотребнадзор о гражданах, приехавших в республику из Москвы и Санкт-Петербурга на автотранспорте, для принятия ограничительных мер. При этом, у всех, кто въехал в Адыгею из указанных городов, также возникает юридическая ответственность за невыполнение режима самоизоляции.

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