Кэри, США, , 09:18 — REGNUM Старт третьего сезона второй главы Fortnite был перенесён на 4 июня 2020 года. Об этом сообщалось 14 апреля на официальном сайте компании Epic Games.

Разработчики обещают поддерживать текущий сезон новым контентом: миссиями, уникальными геймплейными механиками и «парочкой сюрпризов». Изначально старт третьего сезона должен был состояться 30 апреля 2020 года.

Напомним, второй сезон второй главы Fortnite посвящён «шпионской» тематике. На карте игры появились секретные базы различных организаций, а список персонажей проекта пополнили разнообразные тайные агенты.

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