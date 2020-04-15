Пекин, , 09:14 — REGNUM В Китае за прошедшие сутки коронавирус нового типа подтвердился у 46 пациентов. Об этом 15 апреля сообщает государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

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Так, уточняется, из 46 выявленных случаев заражения COVID-19, 36 были завезены из других стран. Ещё десять пациентов выявлены в Хэйлунцзяне (восемь случаев) и Гуандуне (два случая). В провинции Хубэй за прошедшие сутки зафиксирован один летальный случай. При этом выздоровели 78 пациентов.

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По данным Госкомитета, на сегодняшний день в Китае общее число подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом составило 82 295. Более 77,8 тыс. пациентов с коронавирусом вылечились и выписаны из больниц, 3342 пациента кончались.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 13 апреля, в Китае было выявлено 89 случаев заражения SARS-CoV-2. 86 из них — ввозные случаи, остальные три — локальные. В общей сложности на сегодняшний день в КНР зарегистрировано 1464 ввозных случая коронавирусной инфекции.