Токио, , 09:12 — REGNUM Sony анонсировала запуск инициативы «Играй дома», призванной помочь как скучающим геймерам, так и несущим убытки независимым студиям-разработчикам. Об этом сообщалось 14 апреля на официальном сайте компании.

Инициатива будет реализована в два этапа: раздача игр обладателям PS4 и финансирование инди-студий. Сообщается, что уже 16 апреля 2020 года геймеру бесплатно получат Journey и трилогию Uncharted.

На поддержку независимых разработчиков Sony выделила десять миллионов долларов. Более подробная информация о финансировании станет известна в ближайшее время.

Напомним, на фоне пандемии коронавируса многие игровые компании терпят серьёзные убытки. Сильнее всего пострадали независимые разработчики, работающие на собственные средства без издателя.

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