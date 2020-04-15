Екатеринбург, , 09:58 — REGNUM Руководителям двух больниц Екатеринбурга предписали самоизолироваться после приёма пациентов с новым коронавирусом. Об этом заявили сами главные врачи.

Как сообщает портал «Е1», предписания Роспотребнадзора пришли главврачу ЦКБ № 20 Семёну Хмельникеру и главврачу ГКБ № 14 Владимиру Кухаркину, а также сотрудникам их больниц. Тем не менее, если Кухаркин продолжает работать дома, то Хмельникер продолжает выполнять свои обязанности в индивидуальных средствах защиты.

«Ведь самое главное — не контактировать с людьми вне больничных стен», — сказал главврач 20-й больницы.

Кто-то из медработников ЦКБ № 20 живёт в больнице, уточнил Хмельникер, часть (с личным автомобилем) ездит домой, а имеющие семьи — поселены в гостиницу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 93 случая заражения новым коронавирусом. В регионе введён режим самоизоляции по 20 апреля 2020 года.

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