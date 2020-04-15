Кейптаун, , 09:08 — REGNUM Председатель правительственного консультативного комитета ЮАР заявил, что страна успешно борется с пандемией коронавируса, и пока что общенациональный карантин способствовал значительному сдерживанию роста числа заболевших COVID-19. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление Абдула Карима на телевизионном брифинге.

Карим подчеркнул, что «беспрецедентный» успех ЮАР в борьбе с пандемией заключается в том, что в стране был остановлен экспоненциальный рост числа заражений.

По данным за последние две недели, ни одна другая страна мира не смогла так резко сократить и затем стабилизировать число новых заражений, отметил Карим.

Он также сообщил, что благодаря введенному две недели назад общенациональному карантину вирус оказался под контролем. И сейчас среднее число заражений составляет около 65 новых случаев в день.

Профессор Карим признал, что данная тенденция может продолжаться недолго, добавив, что экспоненциальный рост числа случаев, особенно в бедных общинах, в какой-то момент, вероятно, будет неизбежен.

Но он добавил, что ЮАР выиграла себе ценное время и использовала его для подготовки более чем 20 000 полевых работников, занятых выявлением новых случаев.

«Наша текущая стратегия уникальна», — сказал он. «Но впереди у нас долгая упорная борьба», — подчеркнул эксперт.