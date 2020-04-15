Красноярск, , 09:03 — REGNUM Борьба с эпидемией коронавируса в России приведёт к частичной трансформации ценностной ориентации общества. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал председатель Красноярского отделения Российской ассоциации политической науки (РАПН) Василий Никуленков, отвечая на вопрос, какие главные социальные последствия борьбы с эпидемией коронавируса будут в России.

«Трансформируются частично ценностные ориентации общества. Понимание ценности жизни и труда стратегически важных профессий. Воспитатель и учитель, медсестра и врач должны достичь зарплаты, превышающей уровень руководителей отделом министерства образования и здравоохранения, ректората и директората. В управлении должны остаться люди по призванию, у которых талант управленца совпадает с любовью к этой работе, а подчиненные, находящиеся на фронтах, должны носить статус самых почётных профессий страны, тогда станет возможен и социально-экономический прорыв России», — подчеркнул Василий Никуленков.

Также, по его словам, одним из последствий эпидемии станет «понимание доли тех профессий, которые не являются необходимыми, выполняют посредническую функцию».

«Это «создающие регламенты и контролирующие контролеров». Появляется возможность естественного развития гражданского общества, красивых общественных акций, реального замещения муниципальных функций более творческим, способным и находчивым общественным сектором», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, всего по состоянию на 14 апреля в России, по данным Роспотребнадзора, было зарегистрировано 21 102 случая заражения коронавирусом в 82 регионах.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт рассказал, какие отрасли экономики пострадают из-за коронавируса