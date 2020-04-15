Париж, , 08:57 — REGNUM Согласно опросу, проведенному Elabe после видеообращения президента Франции Эммануэля Макрона к жителям страны, некоторые меры французского правительства приветствуются жителями, в то время как другие широко обсуждаются, передает BFM TV.

По данным исследования, 94% опрошенных говорят, например, что они выступают за введение с 11 мая теста на коронавирус для людей с симптомами, а также за предоставление медицинских масок всему населению.

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Кроме того, 90% респондентов выступили за закрытие границ с неевропейскими странами до дальнейшего уведомления и 89% за то, чтобы в конце концов одобрить возможность посещения родственников, находящихся в больнице или в домах престарелых.

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Жители Франции также в подавляющем большинстве (81%) выступают за продление срока изоляции после 11 мая для пожилых людей, уязвимых лиц и лиц с тяжелыми формами инвалидности.

С другой стороны, большинство опрошенных считают, что исполнительная власть не сможет сдержать обещание и раздать медицинские маски всему населению.

Жители Франции, которые приняли участие в опросе, также очень разделились в вопросе постепенного открытия детских дошкольных учреждений, школ и колледжей с 11 мая: только 55% респондентов утверждают, что одобряют эту меру.

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Напоминаем, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил с видеообращением к жителям страны и представил ряд мер по борьбе с распространением коронавируса.