Москва, , 08:52 — REGNUM Антисептик, содержащий достаточный процент спирта, может стать эффективным средством профилактики от коронавируса, однако подобные дезинфицирующие средства на спиртовой основе, приготовленные в домашних условиях, таят в себе опасность. Об этом предупредил врач-фармаколог поликлиники № 1 управделами президента РФ Игорь Федоров.

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Он предостерёг от изготовления этих средств в домашних условиях, так как граждане сами вряд ли смогут «создать нужную композицию из спирта», а неправильно приготовленный антисептик не сможет убить вирус.

«Нам Всемирная организация здравоохранения говорит, что только спирт в содержании более 62% сможет убить вирус, всё остальное не сможет, — рассказывает Федоров. — Вы сделаете вид, как будто бы вы обработали руки, на самом деле вы их не обработали, и это может стать роковой ошибкой».

Поэтому врач советует приобретать в аптеках или магазинах уже готовое антисептическое средство на основе спирта. По его словам, «но гарантированно убивает вирус в течение считанных минут». Что касается антисептиков без содержания спирта, таких как хлоргексидин, то как подчеркнул Федоров, «они действуют против некоторых бактерий и почти не действует против вируса».

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Как сообщало ИА REGNUM, в рекомендациях Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России отмечено, что использование водки вместо спирта при приготовлении дезинфицирующего состава сделает такой антисептик бесполезным, так как растворы с концентрацией менее 60% этанола или 70% изопропилового спирта с этой точки зрения будут совсем неэффективны. При этом дезинфицировать кожу чистым спиртом вредно, так как кожа становится сухой и раздражённой, а через микротрещины в организм может проникнуть вирус.

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