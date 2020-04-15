Лилонгве, , 08:51 — REGNUM Министр здравоохранения Малави Джаппи Мханго объявила о введении в стране 21-дневного общенационального карантина, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом передает ВВС Africa.

На сегодняшний день в стране подтверждено 16 случаев заражения коронавирусом, в том числе два случая с летальным исходом, отмечают репортеры.

Карантин начнется в полночь 18 апреля и закончится в полночь 9 мая, добавила Мханго.

За исключением сотрудников правоохранительных органов и поставщиков основных товаров и услуг, люди должны будут получать разрешение, чтобы выйти за пределы территорий вокруг своих домов. По словам Мханго, окружные комиссары и местные исполнительные директора будут определять поставщиков основных товаров и услуг и выдавать им специальные разрешения. Хотя все центральные рынки будут закрыты, местные рынки будут открыты с 05:00 до 18:00 по местному времени.

В отдельном обращении президент страны Питер Мутарика сказал, что карантин может быть продлена, если этого потребуют обстоятельства.

Президент добавил, что на время карантина сотрудники службы безопасности будут размещены на пограничных пунктах, а также будут установлены контрольно-пропускные пункты в стратегических точках по всей стране.

«Борьба с коронавирусом — это сложная война для всех и везде. Это также очень дорогая война», — сказал Мутарика.

На прошлой неделе президент Мутарика объявил, что вместе с другими высокопоставленными чиновниками он на 10% сократит свою заработную плату в течение трех месяцев. Сэкономленные средства будут направлены на борьбу с COVID-19.