Москва, , 08:50 — REGNUM В Москве запустили новый образовательный проект «Классный руководитель онлайн». Проект разработан специалистами Городского методического центра, сообщается на портале градоначальника.

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Новый интернет-ресурс поможет учителям провести в режиме онлайн классные часы, встречи с учениками и их родителями. Доступ к порталу свободный. регистрация не требуется.

Также проект «Классный руководитель онлайн» позволяет учителям и ученикам организовать виртуальные экскурсии в столичных музеях, совместно просмотреть и обсудить спектакль или кинофильм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 21 марта до 1 мая из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции занятия в школах отменены.

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