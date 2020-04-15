Нур-Султан, , 08:48 — REGNUM Водителя и пассажира Bentley, которые проехали через блокпост в Алма-Атинской области, привлекли к административной ответственности, сообщили 15 апреля в департаменте полиции области.

Двое мужчин 1985 и 1990 годов рождения, не обращая внимания на требования полицейских, проехали через пост, установленный для соблюдения карантинных мер. Позднее нарушители опубликовал видео в социальной сети.

«Это видео является неопровержимым доказательством вины нарушителей», — сообщили в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 марта по 13 апреля к административной ответственности за нарушение ограничительных мер в Алма-Ате привлекли 868 человек. За беспричинное нахождение на улице оштрафованы 604 человека.

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