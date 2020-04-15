Москва, , 08:43 — REGNUM Ситуация с коронавирусной инфекцией в России сейчас напряженно-стабильная, а игнорирование жителями страны режима самоизоляции может привести ко второй волне заражения. Об этом заявил главный врач медицинского центра «Лидер медицины», инфекционист Евгений Тимаков.

«Предполагать, как все пойдет дальше, сейчас я не могу, — сказал Тимаков в интервью ТАСС. — Если неделю назад я мог сказать, что в конце недели мы увидим стабилизацию процесса, то в данный момент боюсь, что будет второй подъем дестабилизации».

Вместе с тем специалист отметил, что людям тяжело постоянно сидеть дома и выйти на улицу иногда можно, но при этом необходимо обязательно соблюдать все правила безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в России, по данным на 14 апреля, зафиксировано 21 102 подтверждённых случая заражения коронавирусом, полностью выздоровели 1694 человека, 170 случаев заболевания закончились летальным исходом.

В настоящее время Россия является одной из ведущих стран в мире по абсолютному числу проведённых тестирований и по количеству выполненных тестов на 100 тысяч человек. Всего в стране было сделано более 1,4 млн тестов.

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