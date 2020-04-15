Горно-Алтайск, , 08:43 — REGNUM Республика Алтай остаётся в числе немногих российских регионов, где случаев заболевания короновирусной инфекции до сих пор нет. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

К настоящему моменту проверили на наличие инфекции почти 1,8 тыс. человек. У всех результат отрицательный.

«На контроле находятся 172 человека, ранее вернувшиеся из-за пределов региона, все здоровы и соблюдают домашний карантин», — добавили в правительстве.

Напомним, ранее региональные власти приняли решение изолировать всех граждан, прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга. Во вторник постановления о самоизоляции уже получили 21 человек. Все они находятся на домашнем карантине.

Читайте также: На Алтае изолируют всех прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга