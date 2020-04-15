Москва, , 08:41 — REGNUM В Москве главный врач больницы №40, расположенной в Коммунарке, Денис Проценко получил два отрицательных анализа на коронавирус.

«Два отрицательных анализа. Изоляция завершена — полноценный рабочий день», — рассказал он в Facebook.

С конца марта Проценко находился на самоизоляции в своём кабинете в больнице после положительного теста на коронавирус, при этом продолжал работать дистанционно. В больницу в Коммунарке поступают пациенты с COVID-19 и подозрением на коронавирус.

Ранее главврач сообщал, что надеется на иммунитет и чувствует себя хорошо.