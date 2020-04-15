Тбилиси, , 08:45 — REGNUM Жители Грузии начали передвигаться по улицам и собираться группами, и это может привести к резкому росту количества зараженных коронавирусом. Об этом 14 апреля заявил журналистам глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

«Если мы ослабим регуляции соблюдения социального дистанцирования, тогда в конце апреля или начале мая мы получим несколько тысяч инфицированных, тысячам пациентов понадобится реанимация, возрастет число летальных исходов», — сказал Гамкрелидзе.

Он призвал жителей страны соблюдать все ограничения, которые установлены государством. Гамкрелидзе напомнил, что впереди две недели, которые будут очень важны.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты прогнозируют, что в Грузии пик роста заболеваемости COVID-19 придется на две последние недели апреля. Ранее власти страны продлили режим чрезвычайного положения с 21 апреля до 10 мая. Также были закрыты въезды и выезды в Тбилиси и еще в трех крупных городах. На 14 апреля в стране выявлено 300 случаев заражения коронавирусом.

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