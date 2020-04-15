Биробиджан, , 08:44 — REGNUM В Еврейской автономной области находится 245 человек, которые были в контакте с заболевшими коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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Руководитель Роспотребнадзора по ЕАО Павел Копылов предостерёг жителей автономии от необдуманных действий, призвав не нарушать режим самоизоляции даже в дни религиозных праздников.

«На территории области сейчас находится 245 человек, бывших в контакте с заболевшими коронавирусной инфекцией. Ещё не у всех из них подошёл десятый день для обследования. Человек может даже не подозревать о том, что болен, и при этом заразить вокруг себя до двадцати человек! Это всё показывает, что нам на сегодняшний день нужно воздержаться от больших скоплений людей и массовых мероприятий любой формы», — отметил Павел Копылов.

Всего на данный момент в ЕАО девять пациентов имеют подтвержденный диагноз COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 115 случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в Ставропольском крае.