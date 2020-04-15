Москва, , 08:34 — REGNUM Роспотребнадзор призвал родителей в период карантина из-за коронавируса ограничить использование гаджетов детьми. Это необходимо для профилактики заболеваний органов зрения и нарушения осанки школьников, сообщается на сайте.

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Следует организовать режим дня ребенка так, чтобы для игр на телефоне, планшете или компьютере оставалось меньше времени. Больше времени надо уделять настольным играм, чтению книг, рисованию и т. д.

Необходимо делать перерывы по десятьминут для занятия физкультурой. Также, чтобы снять напряжение, школьникам надо ежедневно выполнять гимнастику для глаз.

Как сообщало ИА REGNUM, составлено меню для российских граждан, которые находятся в режиме самоизоляции дома.

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