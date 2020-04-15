Тоджинский район, Тува, , 08:32 — REGNUM В Туве за минувшие сутки количество подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией не изменилось. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, одного человека госпитализировали в Тоджинскую районную больницу.

Как отмечается, он пожаловался на потерю обоняния. Остальные пятеро, в числе которых два ребёнка, остаются в изоляции на дому под наблюдением врача.

«Самочувствие у всех удовлетворительное, без признаков респираторных заболеваний и других жалоб на состояние здоровья», — добавили в минздраве.

Напомним, все шесть случаев зарегистрировано в селе Ырбан в Тоджинском районе республики. Как сообщало ИА REGNUM, они являются членами одной семьи, у которой в конце марта гостил турист из Красноярска. Позже у него подтвердили заражение COVID-19.

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