Ставрополь, , 08:35 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией на Ставрополье по состоянию на утро 15 апреля выросло до 115. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 20 человек, сообщил на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

«Хочу обратить особое внимание на сегодняшнюю цифру — +20 человек. Это ни что иное, как результат беспечности. Почти весь прирост обеспечен недавним безответственным проведением одного большого семейного мероприятия», — отметил губернатор.

Одиннадцать человек на Ставрополье, заразившиеся коронавирусом, выздоровели, двое пациентов скончались. География распространения вируса в регионе включает 18 территорий, в числе которых пять городов, восемь городских округов и пять районов.