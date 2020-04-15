Амстердам, , 08:30 — REGNUM Профсоюзы железнодорожников в Нидерландах призывают разрешить проезд в электричках только представителям жизненно важных профессий. По мнению профсоюзов, такая мера необходима для обеспечения безопасности железнодорожников.

По мнению профсоюзов, с момента введения в стране карантинных мер в транспорте увеличилось число инцидентов. Кроме того, электрички ещё слишком часто оказываются переполненными.

Предполагается, что национальная железнодорожная компания 16 апреля объявит о дополнительных мерах. Федерация нидерландских профсоюзов уже в конце марта призывала власти разрешить проезд в электричках только лицам, занятых в ключевых секторах экономики