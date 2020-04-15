Берлин, , 08:32 — REGNUM Против немецкого концерна Volkswagen по так называемому «дизельному скандалу» иск подали более 250 тыс. человек. Об этом сообщает газета Handelsblatt.

Дизельный скандал длится уже пять лет. Ему даже дали название — «дизельгейт». Дело в том что, в 2015 году стало известно, что концерн занижал показания уровня вредных веществ в выхлопных газах машин.

Выплаты по иску могут составить свыше 800 млн евро. Пострадавшие клиенты не смогли продать свои машины по предполагаемой стоимость. Цена на такие авто резко упала. Они подали коллективный иск.

Volkswagen должен выплатить пострадавшим клиентам 15% от первоначальной цены автомобилей. Таким образом, один человек может получить компенсацию в размере от 1350 до 6257 долларов. В случае, если кто-то будет не согласен на такую сумму он может подать иск самостоятельно.

Ранее стало известно, что в Volkswagen не будут отказываться от двигателей внутреннего сгорания.

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